Skjult personinfo sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, men Magnus Rørbakk sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ti minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Målløs andreomgang

Etter pause ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 1-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter kampen står både Freidig 2 og Malvik 2/Hommelvik 2 med ti poeng.

Elias Asrih dømte oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Freidig 2. Da møter de Stjørdals-Blink 2. Malvik 2/Hommelvik 2 skal måle krefter med Ranheim 2 samme dag.