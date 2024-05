Herkules tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring ved Ole Myklebust Engh, men Vuk Vukas sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter bare ni minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Marcus Kvam sendte Tollnes i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 63 minutters spill. Morten Bjørnfeld Jørgensen scoret for Tollnes etter 90 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-1.

Fortsatt på ellevteplass

Etter tirsdagens kamp er Tollnes på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Herkules er nummer tolv med null poeng.

Imri Krosa var dommer.

I neste runde skal Tollnes måle krefter med Stathelle/Langesund 27. mai. Herkules møter Urædd 28. mai.