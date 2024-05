Viktoria Zablotna sendte Førde i føringen etter 14 minutter, men etter 26 minutters spill scoret Serina Fredriksen Grimstad for Sotra. Sigrid Welle sørget for at Førde tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter senere, og Vibeke Solheim sørget for at stillingen var 3-1 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-1.

Pyntet på resultatet

Grimstad scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-3 sju minutter etter hvilen, og Tone Sandtorv Brakedal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. M. Aarnes sendte Førde i ledelsen på nytt da hun satte inn 4-3 etter 73 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Førdes Sigrid Welle fikk se det gule kortet.

Førde klatrer til tredjeplass

Sotra har gått poengløse av banen i fire strake kamper.

Etter mandagens kamp er Førde på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Sotra er nummer ni med ni poeng.

Andreas Skeistrand Bakkelid dømte oppgjøret.

Førde spiller neste kamp mot Fyllingsdalen 2 25. mai, mens Sotra møter Os to dager senere.