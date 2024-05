Kildebo sendte Hei i ledelsen etter elleve minutter, men Oscar Aune Thomsen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål sju minutter senere. Philip Aleksander Madsen Sandaroe sendte Langesund 2 i føringen da han satte inn 2-1 etter 27 minutters spill. Ved pause var stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Jonatan Edward Hiorth Jellum sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Hei tok ledelsen igjen da en av lagets spillere scoret etter et kvarter av andreomgangen. Kildebo scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 fire minutter senere. Etter 61 minutter reduserte Langesund 2 ved Thomsen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-4.

Topper serien

Hei har vunnet alle sine kamper så langt i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Langesund 2 på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Hei ligger på førsteplass med tolv poeng.

Kim Ben dømte kampen.

I neste runde skal Langesund 2 møte Tollnes, mens Hei møter Storm.