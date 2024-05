Theo Inderberg Vekseth sendte Sørlia i føringen da han satte inn 1-0 etter 16 minutter, men Yahye Farah Shidane utlignet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter 36 minutters spill, men Jan-Ole Bueng utlignet da han satte inn 2-2. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-2.

Namsos 2 hadde grunn til å juble mot Sørlia

Julian Petterson Laugen sørget for at Namsos 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter et kvarter av andre omgang, og Namsos 2-spilleren scoret igjen da han gjorde 4-2 etter 78 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-4.

Sørlias Vekseth fikk gult kort. For Namsos 2 fikk Oliver Moan Klykken og Even Johannes Sollie Fladvad gult kort.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Sørlia nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Namsos 2 er på andreplass med ni poeng.

Pål Jakobsen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Namsos 2 måle krefter med Overhalla, mens Sørlia møter Sparbu.