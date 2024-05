Vestnes Varfjell tok føringen da Knut Stian Eik satte inn 1-0 etter bare åtte minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Bortelaget tok alle poengene

Paiva sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 64 minutters spill, og Åndalsnes-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 79 minutter. David Aleksander Ytterli Olsvik sørget for at resultattavla viste 3-1 to minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Vestnes Varfjells Knut Stian Eik, Magnus Nerheim og Leo Villa Krogseth fikk se det gule kortet. For Åndalsnes fikk Tobias Slettaløkken gult kort.

Åndalsnes leder serien

Etter fredagens kamp er Vestnes Varfjell nummer ni på tabellen med seks poeng, mens Åndalsnes er serieleder med 19 poeng.

Adrian Bratli var dommer i kampen.

31. mai er det ny kamp for Vestnes Varfjell. Da møter de Elnesvågen. Åndalsnes skal måle krefter med Tomrefjord samme dag.