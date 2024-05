Austevoll tok ledelsen ved Simon Karsten Karlsen allerede etter ti minutters spill, og noen minutter før sidebytte doblet Austevoll ved Lars Erik Østensen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Austevoll dro ifra

Simon Karsten Karlsen økte ledelsen da han satte inn 3-0 to minutter etter hvilen, og like etterpå fullførte Austevoll-spilleren sitt hattrick. Samme spiller økte ledelsen for Austevoll da han satte inn 5-0 etter 43 minutter. Ailo Alexander Øyren Hafsås reduserte til 1-5 for Fana 3 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Leder serien

Etter lørdagens kamp er Austevoll på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Fana 3 er på topp i serien med ti poeng.

I neste runde skal Austevoll måle krefter med Vadmyra/Mathopen 30. mai. Fana 3 møter Austevoll 2 1. juni.