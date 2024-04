Mons Kvello Eide sendte Gneist 2 tidlig i ledelsen, og Sebastian Johnsson Risa doblet ledelsen for Gneist 2 da han satte inn 2-0 etter 19 minutter. Benjamin Enæs Kobbeltvedt satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før sidebytte, og Risa satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Gneist 2. Gneist 2 økte ledelsen da Marcus Strømmen-Skage satte ballen i nettet to minutter før hvilen. Dermed var stillingen 5-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0 til pause.

Måltørke etter pause

Etter hvilen hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 5-0.

Kobbeltvedt pådro seg gult kort.

Gneist 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Gneist 2 serieleder på tabellen med seks poeng, mens Østsiden Askøy 2 er på femteplass med tre poeng.

Jørgen Thomas Abel var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Gneist 2 måle krefter med Askøy 2 7. mai, mens Østsiden Askøy 2 møter Fana 2 samme dag.