Verdal/Vinne tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Lukas Augdal Karlsen, og Mads Stensland Melbye fikk nettsus og doblet ledelsen etter 16 minutters spill. Tre minutter senere reduserte Namsos ved Sindre Landsem Sedeniussen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Verdal / Vinne økte ledelsen

Verdal/Vinne-spiller Njord Hallem-Berg satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Martin Alstad økte ledelsen for Verdal/Vinne da han satte inn 4-1 etter 70 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-4.

Ahmed Tareq Abdullah fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Roy Palmar Huse var dommer i kampen.

27. april er det ny kamp for Verdal/Vinne. Da møter de Strindheim. Namsos skal måle krefter med Sverre 4. mai.