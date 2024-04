Nidelv/Utleira fikk kampens første mål etter kun sju minutters spill da Linus Aleksander Smestad satte ballen i nettet, og Huynh fikk nettsus og doblet ledelsen for Nidelv/Utleira noen minutter før sidebytte. Samme spiller la på til 3-0 for Nidelv/Utleira noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

Nikolai Gorrawitt Nabamrung satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Adrian Santhiapillai satte inn 5-0. Huynh sikret seg hattrick da han ordnet 6-0 to minutter senere, og Emilian Bratsberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Nidelv/Utleira. Anders Myklebust Øijord økte ledelsen da han satte inn 8-0 sju minutter før slutt, og Nidelv/Utleira-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 9-0 sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-0.

Nidelv/Utleiras Sivert Hoff Hoel fikk se det gule kortet. For Steinkjer 2 fikk Mohammed Najar og Magnus Mollan gult kort.

Nidelv / Utleira leder serien

Etter lørdagens kamp er Nidelv/Utleira på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Steinkjer 2 er nummer sju med ett poeng.

Jørgen Nilsen var dommer i kampen.

27. april skal Nidelv/Utleira møte Vuku 2, mens Steinkjer 2 møter Malvik/Hommelvik.