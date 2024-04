Hitra fikk en drømmeåpning på kampen da Erik Hammer sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var omme, men Utleira 2 utlignet til 1-1 da Thierno Issa Diallo satte ballen i mål etter tolv minutters spill. Christian Jamie Thorvaldsen sørget for at Hitra tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 35 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Dominerte etter hvilen

Thierno Issa Diallo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Etter 59 minutters spill tok Hitra ledelsen igjen ved Leon Berge Gangåssæter, og Aleksa Vojvodic sørget for jubel da han satte inn 4-2 like etterpå. Etter 63 minutter scoret Hitra-angriperen sitt andre mål da han gjorde 5-2, og ett minutt senere vartet samme spiller opp med hattrick. Daniel Mikalsen Jørstad økte til 7-2 for Hitra to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-2.

Hitras Mathias Wraalsen Herfjord og Christian Jamie Thorvaldsen pådro seg gult kort. For Utleira 2 fikk Shayaan Rasool gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Hugo Lavik var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hitra møter Tiller 26. april, mens Utleira 2 spiller neste kamp mot Orkanger 2 dagen etter.