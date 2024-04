Ørsta/Hovdebygda 2 tok ledelsen da Hussein satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Ørsta/Hovdebygda 2 var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Fem minutter før pause vartet Ørsta/Hovdebygda 2-angriperen opp med hattrick. Ved pause sto det 0-3.

Dro ifra

Emelias Kristiansen Hovdenakk økte til 4-0 for Ørsta/Hovdebygda 2 noen minutter etter sidebytte, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Ørsta/Hovdebygda 2. en spiller reduserte til 1-5 for Herd 2 et kvarter før full tid. Sju minutter senere økte Ørsta/Hovdebygda 2 ved en av lagets spillere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-6.

Nye poeng skal deles ut

Magnus Jønland Osen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørsta/Hovdebygda 2 måle krefter med Rollon/Guard 2, mens Herd 2 møter Rollon/Guard 2.