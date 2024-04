Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Utleira tok ledelsen da Norah Holm Kibsgård satte inn 1-0 noen minutter ut i andre omgang, og åtte minutter etter hvilen doblet Utleira ved samme spiller. Mille Pedersen Angelvik økte ledelsen for Utleira da hun satte inn 3-0 rett etterpå, og Vilde Ottemo Stølen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Utleira da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Pia Jonsvold Grimsbu satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutter, og Angelvik scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 ni minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-0.

Utleira topper serien

Etter fredagens kamp er Utleira på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg er på fjerdeplass med tre poeng.

Arman Kooshan var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Utleira måle krefter med Byåsen, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg møter Remyra/Fram/Tangmoen.