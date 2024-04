Greipstad tok ledelsen da Sade Shirwac Dalmar scoret etter 28 minutters spill. Ni minutter senere fikk Donn straffespark, og Klev scoret fra krittmerket. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Donn sikret tre poeng

David Ndikumana sendte Greipstad i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 noen minutter etter hvilen, men et kvarter før full tid utlignet Klev for Donn. Like etterpå tok vertene ledelsen ved Ohaib Salem Abdullah, og Musab Baadle sørget for at stillingen var 4-2 etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-2.

Donn serieleder

Donn har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Etter fredagens kamp er Donn på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Greipstad ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Mohamed Moadal var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Donn spiller neste kamp mot Kvinesdal 24. april, mens Greipstad spiller mot Flekkefjord 2 to dager senere.