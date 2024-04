Kopervik 3 tok ledelsen da Endre Skjølingstad Thorvaldsen scoret etter bare to minutter, og 29-åringen doblet ledelsen for Kopervik 3 da han satte inn 2-0 etter 32 minutters spill. Etter 45 minutter la Hindal på til 3-0 for Kopervik 3. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Målbonanaza etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Håvard Vågen til 1-3 for Halsnøy. Kopervik 3 økte ledelsen da Hindal satte ballen i nettet etter 57 minutters spill. Dermed var stillingen 4-1. Sju minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Åsmund Leonard Arntsberg Sætre reduserte til 2-4. Hindal laget hattrick da han ordnet 5-2 etter 78 minutter, og Martin Rasmussen Haarr økte ledelsen da han satte inn 6-2 åtte minutter senere. Tre minutter før slutt reduserte Halsnøy da Bjørn Einar Isdal Hvidevoll satte inn 3-6-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-3.

Kopervik 3s Kjetil Rafdal Valentinsen, Fredrik Andre Myge, Thomas Huong Le, Mikael Hindal og Endre Skjølingstad Thorvaldsen pådro seg gult kort. For Halsnøy fikk Simen Mehammer og Bjarte Teigen Sætre gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Kopervik 3 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Halsnøy er nummer fem med seks poeng.

Åge Eide dømte oppgjøret.

Kopervik 3 møter Solid 2/Trott 2/Stord 3 29. april, mens Halsnøy spiller neste kamp mot Sveio tre dager senere.