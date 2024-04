Oda Nyvik Prestmo sendte Remyra/Fram/Tangmoen i føringen da hun satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, men Helene Warhuus Smeby sørget for balanse i Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg-regnskapet da hun satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Ett minutt senere tok Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg ledelsen ved samme spiller, men Hermine Masie Klæth utlignet for Remyra/Fram/Tangmoen tre minutter før pause. Silje Vikan Strøm Olsen sendte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg foran igjen da hun satte inn 3-2 like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2 etter første omgang.

Hjemmelaget dro ifra

Dvergsdal sørget for vertene-jubel da hun satte inn 4-2 noen minutter ut i andre omgang, og ni minutter etter sidebytte la samme spiller på til 5-2 for samme lag. Johanne Teveldal reduserte til 3-5 ett minutt senere, og etter 51 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Mie Reitan reduserte til 4-5. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Dvergsdal, og vertene rykket ytterligere ifra da S. Olsen økte ledelsen ni minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-4.

Vestbyen / Nationalkameratene / Sverresborg klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Remyra/Fram/Tangmoen er nummer fire med fire poeng.

Elias Asrih var dagens dommer.

28. april er det ny kamp for Remyra/Fram/Tangmoen. Da møter de Byåsen. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg skal måle krefter med Orkanger 30. april.