Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Scoring fra elleve meter

Eirik Løvlien sendte Borg i føringen da han satte inn 1-0 seks minutter etter hvilen, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 like etterpå. Brevik 2s Matias Herum Roligheten scoret fra ellevemeteren etter 55 minutter. Sindre Tangen satte ballen i mål etter 69 minutters spill for Borg og sørget for at stillingen var 3-1, og samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Brevik 2 reduserte til 2-4 ved Mathias Aspaas seks minutter før slutt, og fire minutter senere reduserte Brevik 2 ved Maxim Romfog Ingvaldsen. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Borgs Kristian Mellesdal Bakken pådro seg gult kort. For Brevik 2 fikk Kasper Onsrud Ingebretsen og Dennis Halvorsen gult kort.

Troner øverst

Det var Borgs fjerde seier på rad.

Etter tirsdagens kamp er Borg nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Brevik 2 er på tredjeplass med sju poeng.

Arben Haxha var dagens dommer.

I neste runde skal Brevik 2 måle krefter med Pors 3 14. mai. Borg møter Sundjordet 15. mai.