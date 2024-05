Imre Skjerve Aune sendte Namsos 2 foran da han satte inn 1-0 etter 16 minutters spill, og fem minutter før sidebytte doblet Namsos 2 ved Ask Geving Ørjasæter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Pyntet på resultatet

Theodor Wangsfjord Hanssen reduserte til 1-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Noah Sandnes Holum sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Namsos 2 fikk et forsprang på nytt da Blomsø satte inn 3-2 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Beholder plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp er Namsos 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Rørvik ligger på sjetteplass med ett poeng.

Musamil Ahmed Dahir dømte kampen.

I neste runde skal Rørvik måle krefter med Lierne 4. mai. Namsos 2 møter Overhalla 2 7. mai.