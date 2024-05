Erik Sydnes sendte Sveio tidlig i føringen, men Christian Fjelland Særsten utlignet for Halsnøy etter 28 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Sveio var suverene i andre omgang

Larsen ga laget sitt et forsprang på nytt da han satte inn 2-1-målet etter 55 minutters spill, og Sveio-spiller Daniel Rommetveit satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Åtte minutter før slutt scoret Larsen sitt andre mål da han gjorde 4-1, og seks minutter senere vartet Sveio-spilleren opp med hattrick. Samme mann økte ledelsen for Sveio da han satte inn 6-1 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-1.

Tok over sjuendeplassen

Halsnøy har tapt de siste tre kampene.

Etter onsdagens kamp ligger Sveio på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Halsnøy er på åttendeplass med seks poeng.

Åsmund Ohm Børretzen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sveio spiller neste kamp mot Skjold/Stegaberg 2 6. mai, mens Halsnøy møter Solid 2/Trott 2/Stord 3 15. mai.