Suphakorn Chankhonkaen sendte SIF/Hessa tidlig i føringen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for SIF/Hessa. Etter kun seks minutter reduserte Emblem da Markus Sotnakk satte inn 1-2-målet, og Oliver Angeltveit sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 seks minutter senere. Samme spiller sendte Emblem i ledelsen etter 13 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 3-2.

Emblem beholdt føringen

Etter 62 minutter scoret Éric Sagen Major for SIF/Hessa. Bjøringsøy ga Emblem ledelsen på nytt etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Hallvard Krogh Hagen (Emblem G16) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Emblem på andreplass på tabellen med seks poeng, mens SIF/Hessa er på femteplass med tre poeng.

Simon Pettersen Skytterholm var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Emblem måle krefter med Blindheim 2, mens SIF/Hessa møter Valder/Vigra/Ellingsøy.