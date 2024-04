Gneist 2 tok ledelsen da Drivenes satte inn 1-0 to minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Forsvarte ledelsen etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Thomas Martin Fleming for Hausvik. Henrik Lyssand sendte Gneist 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 etter et kvarter av andre omgang, men Sander Aarbakke utlignet da han satte inn 2-2 fem minutter før slutt. Drivenes sendte Gneist 2 i føringen igjen like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Gneist 2s Oskar Nytræ Helland pådro seg gult kort.

Tok over andreplassen

Etter søndagens kamp er Hausvik på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Gneist 2 er nummer to med sju poeng.

Ketil Andre Markussen var kampleder.

I neste runde skal Hausvik møte Bergkrystall, mens Gneist 2 møter Radøy 2.