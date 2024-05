Tromsøstudentenes IL fikk en pangåpning på kampen da Bendik Krudtå sendte laget sitt i føringen allerede etter åtte minutter, men Jørgen Sørgård utlignet for Ulfstind 2 etter 25 minutters spill. Gjestene tok ledelsen på nytt ved Mathias Lundquist rett etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-2.

Beholdt føringen

Sørgård sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 noen minutter ut i andreomgangen. Tobias Alexander Nikolaisen sendte bortelaget foran igjen da han satte inn 3-2 etter 62 minutter, og Håkon Kristian Karlsen satte ballen i mål sju minutter senere. Ni minutter før slutt reduserte vertene da Tom-Erik Strandli satte inn 3-4-målet. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-4.

Ulfstind 2s Geir-Håkon Heggelund fikk gult kort.

Spennende runde i vente

Klaus Magnus Berg Hansen var dommer i kampen.

I neste runde skal Tromsøstudentenes IL måle krefter med Krokelvdalen 2 8. mai. Ulfstind 2 møter Fløya 3 13. mai.