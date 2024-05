Øystein Grastveit sendte Rubbestadnes foran da han satte inn 1-0 etter 16 minutter, og Sigurd Hus Bråthen fikk nettsus og doblet ledelsen for Rubbestadnes etter 35 minutters spill. Rubbestadnes rykket ytterligere ifra da Stein-Erik Vorland økte ledelsen ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang økte Rubbestadnes ved Thorbjørn Alvsvåg. Nils Johnny Liadal reduserte for Djerv 1919 4 9er et kvarter før slutt. Alvsvåg scoret igjen da han gjorde 5-1 like etterpå, og Bråthen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-6.

Rubbestadnes' Thomas Mjånes Larsen fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Djerv 1919 4 har tapt de siste tre kampene.

Svein Hægland dømte kampen.

8. mai er det ny kamp for Rubbestadnes. Da møter de Haugar 2. Djerv 1919 4 skal måle krefter med Rubbestadnes 15. mai.