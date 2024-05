Henrik Tessem Blomseth sendte Namsos 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, men Wassdahl utlignet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Bjørgan sikret seieren

Noen minutter ut i andre omgang scoret 32-åringen igjen da han gjorde 2-1, og Bjørgan-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 3-1 etter 55 minutters spill. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Bjørgan seks minutter senere. Namsos 2 reduserte til 2-4 ved Martin Omli Flasnes etter 70 minutter. Fem minutter senere la Joakim Breivold By på til 5-2 for Bjørgan. Håkon Borkmo reduserte til 3-5 for Namsos 2 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-5.

Namsos 2s Håkon Borkmo, Tore Ebbesen Strømmen, Isak Nordfjellmark Borkmo og Ole Anders Haugerøy fikk se det gule kortet. For Bjørgan fikk Dani Emil Edvartsen og Ruben Naustan Terning gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter mandagens kamp ligger Namsos 2 på ellevteplass på tabellen med ett poeng, mens Bjørgan er på fjerdeplass med ni poeng.

Kosom Alexsander Skaale dømte kampen.

I neste runde skal Bjørgan måle krefter med Inderøy 23. mai. Namsos 2 møter Inderøy 27. mai.