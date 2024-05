Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Kunne juble til slutt

Maja Magnhild Fuglum Juliussen ga Grong 2 ledelsen etter 50 minutters spill. Etter 61 minutter ble vondt til verre for Inderøy 2/Verdal 2, da Helena Louise Wibe doblet ledelsen for Grong 2. Grong 2 scoret selvmål like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Grong 2 nummer seks på tabellen med fire poeng, mens Inderøy 2/Verdal 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Espen Einvik var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Grong 2 bryner seg på Følling/Kvam/Stod 15. mai, mens Inderøy 2/Verdal 2 spiller neste kamp mot Overhalla dagen etter.