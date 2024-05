En spiller sendte Freidig 2 foran da hun satte inn 1-0 etter kun åtte minutters spill, og en av lagets spillere doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter 22 minutter. Frida Svedahl Kvitsand økte ledelsen da hun satte inn 3-0 fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Charlottenlund 3 klarte ikke nærme seg

Agnes Bakken Berg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Freidig 2 et kvarter før slutt. Charlottenlund 3 reduserte til 1-4 ved Sara Soga Linge tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Beholdt plassen på tabellen

Det stanset Charlottenlund 3s seiersrekke på tre kamper.

Etter tirsdagens kamp er Freidig 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Charlottenlund 3 ligger på andreplass med ni poeng.

Hugo Lavik var kampleder.

24. mai er det ny kamp for Charlottenlund 3. Da møter de Heimdal 2. Freidig 2 skal måle krefter med Buvik 2 25. mai.