Sebastian Heisler van Bree sendte Haugar 2 i ledelsen etter 24 minutters spill, og Rasmus Andersen fikk nettsus og doblet ledelsen for gjestene etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Noen minutter etter sidebytte reduserte Rubbestadnes da Stian Sæverud Alvsvåg satte inn 1-2-målet. Vebjørn Karlsen satte ballen i mål etter et kvarter av andre omgang for Haugar 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Ni minutter senere scoret S. Alvsvåg igjen da han gjorde 2-3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

Haugar 2s Amund Hella Berge-Soldal fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen står både Rubbestadnes og Haugar 2 med ni poeng.

Diyaddin Tunc var dagens dommer.

Haugar 2 spiller neste kamp mot Falkeid 2 14. mai, mens Rubbestadnes prøver seg mot Djerv 1919 4 dagen etter.