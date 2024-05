Olve Svendsbø Låte sendte Stord/Solid/Trott i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 19 minutters spill, men P. Johannessen utlignet da han satte inn 1-1. Fem minutter før sidebytte tok Fyllingsdalen ledelsen ved P. Johannessen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Erik Farstad scoret for Fyllingsdalen og sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt etter hvilen, og like etterpå fullførte P. Johannessen sitt hattrick. Eirik Starheim-Havnen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 68 minutter. Mathias Rebil Jewah reduserte til 2-5 for Stord/Solid/Trott etter 80 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-2.

Linus William Jonsson fikk se det gule kortet.

Fyllingsdalen serieleder

Etter tirsdagens kamp er Fyllingsdalen på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Stord/Solid/Trott er nummer tre med seks poeng.

Ahmad Al-Fares var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Stord/Solid/Trott måle krefter med Fana 28. mai. Fyllingsdalen møter Fana 11. juni.