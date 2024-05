Ranheim TF 2 tok ledelsen da Dani Samsom Yohans satte inn 1-0 etter 33 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Heimdal så rødt

Magnus Espetvedt Knutsen utlignet da han satte inn 1-1 seks minutter etter hvilen, og ett minutt senere tok Heimdal ledelsen ved Jonas Sandum Havstein. Bortelagets Michael Haugen ble vist det røde kortet etter 70 minutters spill, og André Vestad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Ranheim TF 2s Jesper Hauge Husa og Isak Melling Lesund pådro seg gult kort. For Heimdal fikk Jonas Bjørnbeth Aune, John Theodor Selbæk-Ophaug, Lucas Leander Tangvik og Lian Ro Sang Sathing gult kort.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Ranheim TF 2 nummer tre på tabellen med ni poeng, mens Heimdal er på femteplass med sju poeng.

David Sebastian Kjenes var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Heimdal spiller neste kamp mot Tiller 2 29. mai, mens Ranheim TF 2 bryner seg på Tiller 2 5. juni.