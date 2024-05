Liam Grønseth Fagerheim ga Frei ledelsen tidlig i kampen allerede etter sju minutters spill, og etter 23 minutter doblet Sondre Mekvik ledelsen til Frei. Surnadal reduserte til 1-2 ved Brage Andersen tre minutter senere. Etter 26 minutters spill scoret Mekvik igjen da han gjorde 3-1, og Frei rykket ytterligere ifra da Brede Ryste-Hansen økte ledelsen like etterpå. Etter 35 minutter fullførte Mekvik sitt hattrick. Etter halvspilt kamp sto det 5-1.

Målbonanza etter hvilen

Edvard Hjelmaas Torset økte til 6-1 for Frei ti minutter ut i andreomgangen, og Liam Grønseth Fagerheim økte ledelsen for samme lag da han satte inn 7-1 tre minutter senere. Etter 52 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-1.

Mye å se fram til neste runde

Jan Trygve Pedersen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Frei måle krefter med Aure 8. mai. Surnadal møter Malmefjorden/Ekko/Aureosen 9. mai.