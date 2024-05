Disse kom på scoringslisten for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3: Falk Borgen Jakobsson med to mål og Jonathan Knutsen Rønning.

Følgende spillere scoret for Astor 2: Ola Børmark Sæther med to mål, William Edias Rostad med to mål og Kasper Klausmark-Gjerstad.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Astor 2 topper tabellen

Etter mandagens kamp er Astor 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 er nummer fire med seks poeng.

Hermon Tesfalem Fikadu var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Astor 2 spiller neste kamp mot Oppdal 2 13. mai, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 spiller mot Sjetne dagen etter.