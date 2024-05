Allerede etter ti minutters spill tok Fyllingsdalen 2 ledelsen ved Makar Drozdov, men Robin Eeg Johnsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Sotra 2 tok ledelsen ved Oliver Skaar ti minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Målshow etter pause

Sju minutter ut i andreomgangen scoret Sotra 2 ved Kristoffer Andre Hufthammer, og Daniel Vinterstø Flatekvål økte ledelsen for Sotra 2 da han satte inn 4-1 åtte minutter senere. Brage Alsaker økte ledelsen da han satte inn 5-1 etter 60 minutter, og ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Casper Bjørvik Lillebø satte inn 6-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-1.

Sotra 2 klatrer til femteplass

Etter lørdagens kamp er Sotra 2 nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Fyllingsdalen 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Natan Asmaman var dommer.

Sotra 2 spiller neste kamp mot Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 21. mai, mens Fyllingsdalen 2 møter Sund 25. mai.