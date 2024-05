Sara Hasani Vaule sendte Sverre/Nessegutten i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 20 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Sverre / Nessegutten holdt stand etter pause

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, utlignet Rikke Østby Nilsen for Selbu. En spiller sørget for at Sverre/Nessegutten tok ledelsen på nytt med sin scoring ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Erika Hårstadstrand Meistad fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Selbu på femteplass på tabellen med null poeng, mens Sverre/Nessegutten ligger på tredjeplass med seks poeng.

Ask Nikolay Dragsten dømte oppgjøret.

Sverre/Nessegutten spiller mot Lånke 8. mai, mens Selbu spiller neste kamp mot Skogn dagen etter.