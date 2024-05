Kirils Fjodorovs ga Austevoll ledelsen tidlig i kampen etter bare ni minutters spill, men Jonas Steine sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Fem minutter før sidebytte fikk Fyllingsdalen 2 straffespark, og samme spiller scoret fra straffemerket. Mostafa Alkourdi satte ballen i mål tre minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-3.

Dominerte etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen la Peter Sollesnes Johannessen på til 4-1 for Fyllingsdalen 2, og Arvsh Ramesh satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fyllingsdalen 2 seks minutter etter hvilen. Fyllingsdalen 2 rykket ytterligere ifra da Eirik Starheim-Havnen økte ledelsen sju minutter senere, og Johannessen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Teodor Garfield økte til 8-1 for samme lag etter 67 minutter, og ti minutter senere var hattricket et faktum for Steine. Johannessen sikret seg hattrick da han la på til 10-1 to minutter før slutt. Ett minutt før full tid reduserte Eskil Kalve til 2-10 for Austevoll. Julian Remme Jonassen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-2 for Fyllingsdalen 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-11.

Nicklas Dalseide-Økland fikk gult kort.

Troner øverst

Fyllingsdalen 2 står med full pott så langt i år.

Etter torsdagens kamp er Austevoll nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Fyllingsdalen 2 er på førsteplass med seks poeng.

Marius Hauge Sætrevik var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Austevoll måle krefter med Sædalen/Kringlebotn, mens Fyllingsdalen 2 møter Bønes.