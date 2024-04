Følgende spillere scoret for Heimdal: Silje Asklund-Eriksen med fire mål, Troya Désirée Bondø Garstad med tre mål, Nikola Szatan med to mål, Hedda Jystad Fikkan med to mål og Akosua Owusua Osei-Tutu.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Heimdal serieleder

Det var Heimdals fjerde trepoenger på rad, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Flatås på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Heimdal ligger på førsteplass med tolv poeng.

Arman Kooshan var dommer.

I neste runde skal Flatås måle krefter med Steinkjer/Sørlia 4. mai, mens Heimdal møter Charlottenlund samme dag.