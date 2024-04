Linus Sætre sendte Stegaberg/Skjold i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter ni minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Publikum fikk mye å juble for

Henrik Nedrebø Myhre sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stegaberg/Skjold tok føringen på nytt etter 59 minutter, og Sander Hovland scoret for Stegaberg/Skjold og sørget for at stillingen var 3-1 fire minutter senere. Ahmad Bassam Alkhawaleda økte ledelsen da han satte inn 4-1 fire minutter før slutt. Nickolai Sørvik Ånderå gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-4.

Filip Grødem Baksaas og Jacob Fagerheim fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Bremnes 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Stegaberg/Skjold er på tredjeplass med seks poeng.

Mehmet Orhan Guner dømte oppgjøret.

22. april er det ny kamp for Bremnes 2. Da møter de Ferkingstad. Stegaberg/Skjold skal måle krefter med Etne 24. april.