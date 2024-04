Halvor Lien Haug sendte Notodden 2 tidlig i føringen. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Jonathan Raudsepp sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter et kvarter av andre omgang, og August Skredtveit Wallestad sendte Stathelle i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 78 minutters spill. Benjamin Stokken gjorde 3-1 etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-3.

Notodden 2s Didrik Walle Haugen, Sindre Rønningen, Zakaria Rasouli og Teodor Sollid Simonsen fikk gult kort. For Stathelle fikk Magnus Johnsen Nystad og Jonathan Raudsepp gult kort.

Tok over femteplassen

Etter oppgjøret har både Notodden 2 og Stathelle seks poeng.

Andre Isaksen var dommer i kampen.

Notodden 2 spiller neste kamp mot Skarphedin 29. april, mens Stathelle bryner seg på Odd dagen etter.