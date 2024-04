En av lagets spillere sendte Gulset i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og Gulset doblet ledelsen da Isaac Chinedu Andreassen-Ibeh satte inn 2-0 etter 24 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-2.

Målshow etter pause

Per Aakre Melås økte til 3-0 for Gulset åtte minutter ut i andreomgangen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 fem minutter senere. Etter 52 minutters spill scoret Isaac Chinedu Andreassen-Ibeh igjen da han gjorde 5-0, og rett etterpå vartet Gulset-spilleren opp med hattrick. Etter 60 minutter fullførte Per Aakre Melås sitt hattrick, og tre minutter senere scoret en spiller sitt andre mål da han gjorde 8-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Kragerø på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Gulset ligger på førsteplass med sju poeng.

Morten Malsten var kampleder.

Gulset spiller neste kamp mot Sundjordet 30. april, mens Kragerø møter Borg 7. mai.