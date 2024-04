Nessegutten/Skogn tok ledelsen da Ørjan Skarsbakk Dalheim scoret etter kun to minutters spill, og seks minutter senere doblet samme spiller ledelsen til Nessegutten/Skogn. Dennis Tangen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Nessegutten/Skogn, og etter 26 minutter la Albert Aune Rehn på til 4-0 for Nessegutten/Skogn. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Publikum fikk mye å juble for

Åtte minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Ørjan Skarsbakk Dalheim. Theodor Geving reduserte til 1-5 et kvarter før slutt. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Ørjan Skarsbakk Dalheim satte inn 6-1. Chrisander Thomas Steig Hamre gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 etter 61 minutters spill. Ørjan Skarsbakk Dalheim scoret sitt femte mål i kampen da han gjorde 7-2 fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-2.

Viljar Østergaard Rømo pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Stephen Frank Loxley var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Remyra 2 måle krefter med Sparbu/Byafossen, mens Nessegutten/Skogn møter Hegra/Tangmoen.