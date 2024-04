Adrian Åsegg sendte Namdalseid foran da han satte inn 1-0 etter bare fem minutter, men Lucas Leander Haagensen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 35 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Namdalseid sikret tre poeng

Konneh sørget for at Namdalseid tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 77 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Flatanger 2s Alexander Hoddø Breistrand og Øystein Sexe Olsen fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Svein Egil Hauge dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flatanger 2 spiller neste kamp mot Snåsa 24. april, mens Namdalseid prøver seg mot Kvam (Steinkjer) dagen etter.