Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Dominerte etter pause

Oscar Immerstein ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet fire minutter etter hvilen, og Elmgren fikk nettsus og doblet ledelsen for Sverresborg like etterpå. Sverresborg-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 ni minutter før slutt, og fem minutter senere økte Sverresborg ved Preben Kleppe Halgunset. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Sverresborgs Asamoah Kwaku Gyimah og Håkon Andreas de Jong fikk se det gule kortet. For Lånke fikk John Erland Bergh og Stian Hopmark Stokke gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Emil Huso Opsahl var kampleder.

18. april er det ny kamp for Lånke. Da møter de National. Sverresborg skal måle krefter med Steinkjer 20. april.