Emil Røset sendte Sparbu/Sørlia foran da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, men fire minutter senere utlignet Mohammad Said Amir Raed for Grong. Johannes Arnesønn Aune sendte Grong i føringen etter 22 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Grong holdt unna

Olav Magnus Våset sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Mohammad Said Amir Raed scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 like etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-3.

Sparbu/Sørlias Jonas Havik Aasen og Motiejus Bagusinskaite pådro seg gult kort. For Grong fikk Illia Kovaiov, Mohammad Firas Ibrahim Osman og Mohammad Said Amir Raed gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Rohan Kavaleri var kampleder.

23. april er det ny kamp for Sparbu/Sørlia. Da møter de Namsos 2. Grong skal måle krefter med Levanger 3 samme dag.