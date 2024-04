Lånke 2 tok ledelsen tidlig ved Odin Reitan Sandnes, men Charlottenlund 3 utlignet til 1-1 da Nyigwo Akwaye Nyigwo satte ballen i mål etter et kvarters spill. Samme spiller sendte Charlottenlund 3 i føringen sju minutter senere, og Adrian Kristensen Aar scoret 3-1-målet for samme lag et kvarter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 1-3.

Lånke 2 hentet inn ledelsen

Et kvarter før full tid scoret Sandnes igjen da han gjorde 2-3, og seks minutter senere scoret Simon Eide Brandsæter for Lånke 2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-3.

Aar (Charlottenlund 3 G16) og Sandnes (Lånke 2 G16) fikk begge gult kort.

Lånke 2 leder serien

Etter onsdagens kamp er Lånke 2 serieleder på tabellen med fire poeng, mens Charlottenlund 3 er på femteplass med ett poeng.

Mohamad Safri var kampleder.

29. april skal Lånke 2 møte Selbu 2, mens Charlottenlund 3 møter Ranheim 3.