Etter kun fem minutters spill tok Kopervik ledelsen ved Ruth Delice Basaba, men en spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Ingrid Sofie Ferkingstad Jacobsen sendte Kopervik i føringen igjen noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 til pause.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Kopervik og Solid 2-1.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp er Kopervik på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Solid ligger på femteplass med ett poeng.

Magnus Kaste var dommer.

Kopervik spiller neste kamp mot Åkra 24. april, mens Solid bryner seg på Bømlo/Finnås dagen etter.