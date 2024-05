Kvaløya tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av Marco Benjamin Bansi, og Kvaløya doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Kvaløya økte ledelsen da Gabriel Hansen satte ballen i nettet etter 25 minutter. Dermed var stillingen 3-0, og sju minutter senere fullførte Marco Benjamin Bansi sitt hattrick. Etter 35 minutters spill reduserte Skarp da Erik Stabell satte inn 1-4-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4.

Straffemål

Johan Høybakk (Kvaløya G13) satte inn et straffespark sju minutter ut i andre omgang, og en av lagets spillere økte ledelsen for Kvaløya da han satte inn 6-1 rett etterpå. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da en spiller reduserte til 2-6. Ti minutter senere scoret Marco Benjamin Bansi sitt fjerde mål da han gjorde 7-2, og Kvaløya-angriperen scoret igjen da han gjorde 8-2 etter 70 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-8.

Klatret til femteplass

Det var Kvaløyas første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp er Skarp på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Kvaløya ligger på femteplass med fire poeng.

Sverre Kristoffer Widding dømte kampen.

29. mai er det ny kamp for Kvaløya. Da møter de Krokelvdalen. Skarp skal måle krefter med Krokelvdalen 4. juni.