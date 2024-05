Eirin Aftret-Sandvik sendte Klæbu foran da hun satte inn 1-0 etter kun sju minutters spill, og Ida Ramlo doblet ledelsen for Klæbu da hun satte inn 2-0 ett minutt senere. Etter 18 minutter økte avstanden mellom lagene da Sara Sandvik Høiseth satte inn 3-0 for Klæbu. Fem minutter senere reduserte Amalie Hoås Vinje til 1-3 for Charlottenlund 2, og bortelaget reduserte til 2-3 ved Aurora Berge-Ødegaard etter 24 minutters spill. Ragna Flasnes sørget for at stillingen var 4-2 ni minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Hjemmelaget dro ifra

Klæbu rykket ytterligere ifra da Oda Svendsen økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Berge-Ødegaard igjen da hun gjorde 3-5. Fire minutter før slutt scoret Høiseth sitt andre mål da hun gjorde 6-3. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-3.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp ligger Klæbu på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Charlottenlund 2 er på femteplass med seks poeng.

Cengiz Yesükan dømte oppgjøret.

31. mai er det ny kamp for Charlottenlund 2. Da møter de Freidig 2. Klæbu skal måle krefter med Freidig 2 4. juni.