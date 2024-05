Emine Norevik Espe sendte Hornindal i føringen allerede etter to minutters spill, men Louise Berle Fjellestad utlignet da hun satte inn 1-1. Hornindal tok ledelsen på nytt da Mathilde Muldsvor Årvik scoret fire minutter senere, og Hornindal-keeperen scoret igjen da hun gjorde 3-1 etter 25 minutter. Fire minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick, og Mathilde Muldsvor Årvik la på til 5-1 for Hornindal noen minutter før sidebytte. To minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Mathilde Muldsvor Årvik satte inn 6-1 for Hornindal, og Mathilde Muldsvor Årvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-7.

Straffescoring

Tre minutter etter pause økte gjestene ved Vilde Melvoll Muldsvor, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Julie Kristiansen Hamre (Sandane 9er J14) scoret fra straffemerket etter 61 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-9.

Hornindal topper serien

Etter oppgjøret har både Sandane og Hornindal ni poeng.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Sandane skal spille mot Måløy 2, mens Hornindal møter Selje/Stadlandet.