Mathias Ekle Burøy ga Klæbu ledelsen fem minutter før sidebytte, og Amani Wa-Bahati Bafondoko fikk nettsus og doblet ledelsen for Klæbu like etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Straffescoring

Fire minutter før slutt økte Klæbu ved Aslak Fosseide Bjerkan, og Klæbus Dennis Winje satte inn et straffespark to minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-0.

Klæbu serieleder

Klæbu har vunnet tre strake kamper.

Etter søndagens kamp er Klæbu på topp i serien på tabellen med 13 poeng, mens Oppdal er på fjerdeplass med tre poeng.

Jonas Kjebekk-Johansen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Klæbu skal spille mot Orkla 2, mens Oppdal møter Rennebu.