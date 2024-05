Vigør tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Brage Aadnøy Andreassen, og etter 45 minutter doblet Ardin Qorraj ledelsen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-2.

Vigør holdt stand etter hvilen

Vigør økte ledelsen til 3-0 da Teodor Skoglund Witzøe satte ballen i mål etter 65 minutters spill. Han hadde nettopp blitt byttet inn. Sandefjord 2 reduserte til 1-3 ved Martin Rolando Engdahl et kvarter før full tid. Fem minutter senere økte Vigør ved Adi Dukic. Etter 90 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Storm Bugge Pettersen reduserte til 2-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Emran Ahmadi (Sandefjord 2) og Kjetil Pedersen (Vigør) fikk begge gult kort.

Vigør beholder 13. plass

Etter lørdagens kamp er Sandefjord 2 på tiendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Vigør ligger på 13. plass med seks poeng.

Lars Bratteli Jacobsen var dagens dommer.

I neste runde skal Sandefjord 2 måle krefter med Mandalskameratene 3. juni, mens Vigør møter Odd 2 samme dag.