Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga tok ledelsen da Jonas Sivertsen Larsen scoret allerede etter åtte minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Bossmo & Ytteren / Selfors / Åga var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang ble vondt til verre for Brønnøysund, da André Araujo Sjøvold doblet ledelsen for Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga. Noah Sebastian Heggelund Guttormsen satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt, og Magnus Johan Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-0.

Leder serien

Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga serieleder på tabellen med ni poeng, mens Brønnøysund er på tredjeplass med fire poeng.

Lars-Christian Kvam Pedersen dømte kampen.

Brønnøysund spiller neste kamp mot Mosjøen 3. juni, mens Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga møter Mosjøen 2 13. juni.